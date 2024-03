Besondere Maßnahme zum Teambuilding: Der deutsche Fußball-Nationalspieler Leroy Sane wird trotz seiner Rotsperre zur DFB-Auswahl stoßen und am Dienstag dem Klassiker gegen die Niederlande in Frankfurt (20.45 Uhr) beiwohnen. Das bestätigte der DFB, zuerst hatten mehrere Medien darüber berichtet.

DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann will sein Team zum Start ins EM-Jahr enger zusammenschweißen. Deswegen reist auch der Flügelstürmer von Bayern München an, obwohl er nach seiner Roten Karte im November gegen Österreich (0:2) beim Sieg des ÖFB-Teams in Wien noch nicht wieder spielen darf. Nagelsmann zeigt ihm damit: Ich zähle auf dich! Es gelte für Sane aber, „sich einzugliedern“, sagte er: „Er hat eine Qualität, auf die wir nicht verzichten wollen oder verzichten können.“

Sane erst bei EM-Generalprobe spielberechtigt

Dabei wird der 28-Jährige auch im ersten von zwei Länderspielen unmittelbar vor der EM am 3. Juni gegen die Ukraine in Nürnberg noch fehlen. Erst bei der deutschen Turniergeneralprobe am 7. Juni gegen Griechenland in Mönchengladbach ist Sane wieder einsatzfähig. Eine Woche später startet die DFB-Elf in München gegen Schottland in die EURO.

