Trotz vergebenem Elfer: Feyenoord & Trauner bezwingen dezimiertes Celtic

Feyenoord-Kapitän Gernot Trauner holte mit seiner Mannschaft einen 2:0-Heimsieg gegen Celtic. Die Schotten agierten am Ende nur noch zu neunt.

Calvin Stengs per direktem Freistoß (45+2.) und Alireza Jahanbakhssh in der 76. Minute sicherten dem niederländischen Meister die drei Punkte, selbst ein aberkannter Treffer sowie ein vergebener Elfmeter von Igor Paixao sollten den Erfolg nicht gefährden. Celtic schwächte sich zweimal selbst, Gustaf Lagerbielke und Odin Thiago Holm wurden in der zweiten Spielhälfte des Feldes verwiesen.

