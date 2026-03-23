ÖSV-Läuferin Katharina Truppe eröffnet den letzten Slalom der Weltcup-Saison in Hafjell/Lillehammer. Die Startliste im Überblick. Der erste Durchgang startet m 10:30 Uhr.

Die Gesamtweltcup-Führende Mikaela Shiffrin geht mit der Startnummer sechs ins Rennen. Ihre Verfolgerin Emma Aicher startet mit der Nummer vier. Im Rennen um die kleine Kristallkugel wird es nicht mehr spannend: Die US-Amerikanerin hat sich diesen Titel schon vor Wochen gesichert.

Nur drei ÖSV-Läuferinnen am Start

Insgesamt stehen beim letzten Saison-Slalom stehen nur 24 Läuferinnen am Start, davon drei ÖSV-Damen. Die weiteren beiden Österreicherinnen sind Katharina Huber mit der Startnummer 13 und Katharina Gallhuber mit der Startnummer 17. Die alpine-Skisaison der Damen geht mit dem Riesentorlauf am Dienstag zu Ende.

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