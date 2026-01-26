TSG-Siegesserie: Königsklasse für Ilzer nur ein „schöner Traum“

Die drei bisherigen Bundesligapartien im neuen Jahr hat die TSG Hoffenheim allesamt gewonnen, in der Tabelle stehen die Kraichgauer auf Rang drei – mit der Champions League möchte sich Trainer Christian Ilzer aber weiterhin nicht beschäftigen. „Es sind schöne Träume“, sagte der 48-Jährige vor dem Nachholspiel bei Werder Bremen am Dienstag (ab 20.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD – mit Sky X das Spiel live streamen), aber: „Für uns ist es wichtig, uns auf das zu fokussieren, was wir tagtäglich beeinflussen können.“

In der Vorsaison beinahe abgestiegen, sei der Erfolg der Mannschaft nun „genauso schwer zu moderieren wie die Talsohle“, gestand der Österreicher: „Es ist nicht so, dass uns langweilig wird, wir haben genug zu tun. Wir wollen den Flow und das gute Gefühl behalten.“

HIGHLIGHTS | Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim | 19. Spieltag



Die Auswärtspartie in Bremen hätte ursprünglich im Rahmen des 16. Spieltages am 10. Januar stattfinden sollen, wegen des Schneesturms „Elli“ musste es jedoch verlegt werden. Trotz des neuerlichen Schneefalls in dieser Woche macht sich Ilzer aber keine Sorgen, dass das Spiel erneut nicht stattfinden kann. „Das sollte uns kein großes Kopfzerbrechen bereiten“, sagte er. Auch laut eines TSG-Sprechers gebe es bislang „keinerlei Anzeichen“, dass das Spiel nicht wie geplant ausgetragen werden könne.

