Tuchel adelt Müller: „Thomas ist Bayern München“

via

via Sky Sport Austria

Thomas Tuchel hat im Bundesliga-Finale noch einmal die Sonderstellung von Thomas Müller beim FC Bayern hervorgehoben.

„Thomas ist Bayern München und Bayern München ist Thomas“, sagte Trainer Tuchel am Freitag. „Er spielt um seine zwölfte Meisterschaft. Darauf liegt der komplette Fokus.“

Zuletzt hatten Spekulationen über die Zukunft des Weltmeisters von 2014 für Diskussionen gesorgt. Thomas Müller selbst hatte belustigt auf die Berichte über seinen ins Spiel gebrachten vorzeitigen Abschied beim FC Bayern reagiert.

Müller hatte sich jüngst je zweimal in Bundesliga und Champions League mit der Rolle als Einwechselspieler zufriedengeben müssen. „Er ist trotzdem wichtiger Bestandteil, auch wenn er ein paar Mal von der Bank kam“, sagte Tuchel.

Müller trainierte zuletzt nur reduziert

Zuletzt habe Müller wegen Beschwerden hin und wieder nur reduziert trainieren können. Vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag habe er sich in vielversprechender Form gezeigt. „Sehr frisch, sehr gut – er ist bereit", sagte Tuchel.

„In allererster Linie“ entscheide ohnehin Müller selbst, sagte Tuchel. Alle Debatten seien komplett übertrieben und weit über das Ziel hinaus geschossen. Ein Karriereende abzuleiten oder Ähnliches verfehle das Ziel.

„Er ist total fokussiert. Thomas will nichts anders, als mit uns die Meisterschaft zu gewinnen.“ Die Münchner führen die Tabelle drei Spieltage vor dem Saisonende mit einem Punkt Vorsprung auf Borussia Dortmund an. Müllers Vertrag in München läuft noch bis 2024.

Tuchel: “Mit allem Respekt, aber ich nehme Dortmund gerade gar nicht wahr“

(dpa) / Bild: Imago