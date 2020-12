Tuchel-Aus noch nicht offiziell: Aber Mbappe bedankt sich

Der französische Fußball-Weltmeister Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain hat sich nach Medienberichten über eine Trennung des Clubs von Trainer Thomas Tuchel bei seinem bisherigen Coach bedankt. In einer persönlichen Botschaft in einer Instagram-Story schrieb der Stürmer am Heiligen Abend: “Das ist leider das Gesetz des Fußballs. Aber niemand wird Ihre Amtszeit hier vergessen.”

Der 22-Jährige fügte hinzu: “Sie haben ein schönes Kapitel in der Vereinsgeschichte geschrieben, und ich möchte mich bei Ihnen bedanken, Coach.”

Eine offizielle Bestätigung der Trennung durch den französischen Meister gab es allerdings auch am ersten Weihnachtsfeiertag zunächst nicht. Medien zufolge soll Sportdirektor Leonardo Tuchel am Heiligen Abend über den Schritt unterrichtet haben. Stunden zuvor hatte PSG am Mittwochabend noch 4:0 gegen Straßburg gewonnen und bleibt damit einen Punkt hinter Spitzenreiter Olympique Lyon und dem OSC Lille.

Der 47-jährige Tuchel hatte das Starensemble von PSG im Sommer 2018 übernommen und in diesem Jahr erstmals in das Finale der Champions League geführt. Der frühere Mainzer und Dortmunder Trainer hatte in Paris einen Vertrag bis Mitte 2021. Als möglicher Nachfolger ist der Argentinier Mauricio Pochettino im Gespräch.

(APA) / Bild: Getty Images