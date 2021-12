Tuchel gegen Klopp: Der Super-Hit FC Chelsea gegen den FC Liverpool am Sonntag! Die Premier League live und exklusiv bei Sky

Das „Match of the Week” an der Stamford Bridge ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein sowie mit Florian Schmidt-Sommerfeld auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD und zusätzlich im „Scoutingfeed“ auf Sky Sport 2

Bereits ab 14:50 Uhr die Sonntags-Konferenz u.a. mit FC Southampton gegen Newcastle United

FC Arsenal gegen Manchester City am Samstag ab 13:20 Uhr auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Manchester United gegen Wolverhampton Wanderers am Montag ab 18:20 Uhr auf Sky Sport Premier League

Sky zeigt am Samstag, Sonntag und Montag alle zehn Spiele des 21. Spieltags der Premier League live und exklusiv

„Box2Box – Dein Rückblick“: mit Toni Tomic immer montags um 16:00 Uhr auf Sky Sport News

In der Zeit vom 17. Dezember bis zum 6. Januar wird Sky Sport 1 zu Sky Sport Premier League

Wien, 30. Dezember 2021 – Die Generalprobe vor dem Spitzenspiel in der Premier League zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool hatten sich beide Teams anders vorgestellt.





Während die Reds trotz sehr guter Torchancen am Ende eine 0:1-Niederlage in Leicester kassierten, kam Chelsea vor heimischer Kulisse letztlich nicht über ein 1:1 gegen Brighton hinaus. In der Nachspielzeit kassierte die Elf von Thomas Tuchel noch den Ausgleich – ein herber Dämpfer im Meisterschaftsrennen für die Blues.



Am Sonntag kommt es im „Match of the Week“ nun zum Spitzenspiel zwischen dem Zweitplatzierten und dem Tabellendritten. Jürgen Klopp und der FC Liverpool gastieren bei Thomas Tuchel und dem FC Chelsea. Die Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein sowie Florian Schmidt-Sommerfeld kommentieren die Geschehnisse an der Stamford Bridge ab 17:00 Uhr auf Sky Sport Premier League. Sky Q Kund:innen können das Match zusätzlich in UHD genießen.



Bereits zuvor um 14:50 Uhr startet die Sonntags-Konferenz, u.a. mit Ralph Hasenhüttl und dem FC Southampton, die die neureichen Elstern aus Newcastle empfangen.



FC Arsenal gegen Manchester City am Samstag

Ein weiteres Spitzenspiel findet tags zuvor am Samstag statt, wenn der FC Arsenal den Tabellenführer aus Manchester empfängt. Beide Teams befinden sich in einer sehr guten Verfassung, konnten ihre letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewinnen. Für die Citizens war das 1:0 beim Aufsteiger FC Brentford sogar der zehnte Premier-League-Sieg in Folge. Arsenal hingegen pausierte unfreiwillig unter der Woche, da Gegner Wolverhampton einige Covid-19-Fälle zu beklagen hatte. Ob die Pause dennoch ein entscheidender Faktor für die Gunners gegen ManCity sein könnte?



Sky überträgt die Partie ab 13:20 Uhr auf Sky Sport Premier League sowie zusätzlich für Sky Q Kund:innen auf Sky Sport UHD.



Den Abschluss des 21. Spieltags bilden Ralf Rangnick und Manchester United. Am Montagabend treffen die Red Devils auf die Wolverhampton Wanderers.





„Box2Box – Dein Rückblick“ immer montags auf Sky Sport News

Immer montags im Anschluss an den Spieltag in England meldet sich Moderator Toni Tomic mit „Box2Box – Dein Rückblick“. Die halbstündige Sendung wird um 16:00 auf Sky Sport News ausgestrahlt und lässt den zurückliegenden Spieltag auf der Insel Revue passieren. Auf Sky Sport Premier League wird „Box2Box“ in der Regel um 20:15 Uhr ausgestrahlt.



Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten.



Der 21. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:



Samstag:

13:20 Uhr: FC Arsenal – Manchester City live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

15:50 Uhr: FC Watford – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Leicester City – Norwich City live auf Sky Sport 2

18:20 Uhr: Crystal Palace – West Ham United live auf Sky Sport Premier League



Sonntag:

14:50 Uhr: Sonntags-Konferenz live auf Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: FC Everton – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 2

14:50 Uhr: FC Southampton – Newcastle United live auf Sky Sport 4

14:50 Uhr: FC Brentford – Aston Villa live auf Sky Sport 5

14:50 Uhr: Leeds United – FC Burnley live auf Sky Sport 6



17:00 Uhr: „Match of the Week“: FC Chelsea – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD sowie im Scoutingfeed auf Sky Sport 2

19:30 Uhr: “What a strike!” – die Highlight-Show live auf Sky Sport Premier League



Montag:

16:00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” auf Sky Sport News



18:20 Uhr: Manchester United – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Premier League

