Tuchel gibt Kane Einsatzgarantie: „Er spielt jedes Spiel, fertig aus“

Der FC Bayern München wird seinen Rekordtransfer Harry Kane am (heutigen) Sonntag offiziell in der Allianz Arena vorstellen. Der 30-Jährige wird nach seinem ersten Einsatz beim 0:3 des deutschen Meisters gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig im Supercup um 13.00 Uhr erstmals ausführlich über seinen Wechsel von Tottenham Hotspur in die deutsche Fußball-Bundesliga sprechen. Von Trainer Thomas Tuchel bekam er bereits eine Einsatzgarantie.

Nach einem langen und zähen Transferpoker hatte Angreifer Kane am Samstag einen Vierjahresvertrag beim FC Bayern unterschrieben. Er ist mit einer Ablösesumme von über 100 Millionen Euro der nun teuerste Bayern-Spieler.

An Einsatzminuten soll es nicht mangeln. „Er spielt jedes Spiel, fertig aus“, sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem Debüt des englischen Teamkapitäns. Unter tosendem Applaus war Kane am Samstag in der 63. Minute eingewechselt worden, nennenswerte Aktionen lieferte er nicht an. „Es tut mir leid für ihn. Wir haben nicht genug Chancen für ihn kreiert“, befand Tuchel und versicherte: „Harry ist einfach ein top guy mit einer top Persönlichkeit. Er wird uns helfen.“

(APA)