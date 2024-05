Tuchel-Wende? FC Bayern führt konkrete Gespräche

Die positiven Signale aus der Mannschaft und die Initiative mehrerer Führungsspieler haben Wirkung gezeigt: Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund befürworten nach Sky-Informationen einen Verbleib von Thomas Tuchel und führen konkrete Gespräche mit der Tuchel-Seite über eine weitere Zusammenarbeit.

Passend dazu hielt sich Tuchel-Berater Olaf Meinking, wie BILD zuerst berichtete, am Mittwochvormittag an der Geschäftsstelle des Rekordmeisters an der Säbener Straße auf. Wie Sky erfuhr, ist Tuchel offen für einen Verbleib beim FC Bayern und hat das auch schon vereinzelten Spielern zum Ausdruck gebracht. Er fühlt sich zudem wohl in der Stadt. Eine entscheidende Bedingung für ihn: die volle Rückendeckung der Bosse.

Für den Fall, dass sich Tuchel und die Münchner nicht einig werden, stehen Roberto de Zerbi (Brighton & Hove Albion) und Erik ten Hag (Manchester United) auf der Liste. Die Spur zu Ex-Coach Hansi Flick ist kalt.

(sport.sky.de) / Artikelbild: Imago