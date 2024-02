Tuchel selbst äußerte sich ebenfalls zu seiner Zukunft: „Ich spüre die Unterstützung, ich kenne meine Beziehung zu Jan [Dreesen] und weiß, wie wir zusammenarbeiten. Er weiß, wie sehr mich diese [Situation] ärgert und wie viel wir investieren. Dass es eine Trainerdiskussion gibt, ist Teil des Geschäfts. Kein Problem, das weiß ich“.

Nach den Enttäuschungen von Leverkusen und Rom wird die Lage beim Rekordmeister immer brenzliger. An der Tabellenspitze der Bundesliga hat Bayer Leverkusen nun acht Punkte Vorsprung, der Titelverteidiger hat die zwölfte Meisterschaft in Serie längst nicht mehr in eigener Hand. Diese sei „gerade nicht so realistisch“, so Tuchel, der nach Sky Infos auch nicht an einen Rücktritt denkt.