Türkei startet mit Pflichtsieg gegen Färöer

Die türkische Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem Pflichtsieg in die Nations League gestartet. In Istanbul bezwang das Team von Trainer Stefan Kuntz den Weltranglisten-124. Färöer mit 4:0 (1:0). Für die Türkei war es der erste Sieg nach zuletzt zwei Niederlagen, im März hatte das Team durch ein 1:3 gegen Portugal die Chance auf ein WM-Ticket verspielt.

Cengiz Ünder (37.), Halil Dervisoglu (47.), der Ex-Darmstädter Serdar Dursun (82.) und Merih Demiral (85.) trafen am Samstagabend für die Gastgeber. Nach Tabellenplatz vier in der vergangenen Nations-League-Saison startet die Kuntz-Elf nur in Liga C, der dritthöchsten Spielklasse. In der Gruppe I mit den Färöern, Luxemburg und Litauen sind die Türken haushoher Favorit.

Die Türkei, bei dem der Neu-Dortmunder Salih Özcan nach 65 Minuten eingewechselt wurde, tat sich lange Zeit schwer mit dem defensiven System der Gäste. In der 37. Minute war es Cengiz Ünder, der einen Ball aus knapp 30 Metern sehenswert über Färöer-Torwart Gunnar Nielsen hinüber ins Tor schlenzte. Zu Beginn der zweiten Hälfte durchbrach der Favorit zum zweiten Mal das Abwehrbollwerk des Fußballzwergs, Dervisoglu brachte mit seinem Treffer Kuntz und Co. endgültig auf Siegkurs. Dursun und Demiral schraubten mit ihren Toren das Ergebnis in die Höhe.

