Türkischer Supercup in Riad kurzfristig abgesagt – die Hintergründe

Heute sollte in Riad in Saudi-Arabien eigentlich der türkische Supercup zwischen Galatasaray und Fenerbahce stattfinden, die Partie wurde jedoch kurzfristig abgesagt.

Meister gegen Pokalsieger in der Türkei! Am 29. Dezember sollte Meister Galatasaray gegen den Pokalsieger Fenerbahce in Saudi-Arabien um den türkischen Supercup spielen. Die Partie wurde jedoch kurzfristig abgesagt. Der vorgesehene Co-Kommentator Kenan Kocak erklärt im Video die Gründe.

(skysport.de) / Bild: Imago