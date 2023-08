Türkischer Top-Klub an Ex-Rapidler Aiwu interessiert

Verlässt Emanuel Aiwu US Cremonese nach einem Jahr bereits wieder? Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat der türkische Spitzenklub Besiktas Istanbul bereits ein erstes Angebot für Aiwu abgegeben.

Der 22-Jährige besitzt beim Serie-A-Klub noch einen Vertrag bis 2026. In der abgelaufenen Saison absolvierte der Defensivspieler 23 Ligaspiele für Cremonese. Am Ende der Saison stieg Aiwu mit den Italienern in die Serie B ab.

Nun könnte der Ex-Rapidler seine Karriere in der türkischen Süper Lig fortsetzen. Cremonese soll aber das erste Angebot von Besiktas abgelehnt haben. Zudem erteilte Aiwu Vereine aus der englischen Championship eine Absage. Auch andere Klubs aus Großbritannien sind an Aiwu interessiert.

Besiktas have approached Cremonese with opening bid for CB Emanuel Aiwu as talks with Man United for Bailly are stalling ⚪️⚫️🦅

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023