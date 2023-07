„Turbulent und nicht so geplant“: Freund schildert Jaissle-Abgang

Der plötzliche Abgang von Salzburg-Meistertrainer Matthias Jaissle sorgte in der ADMIRAL Bundesliga kurz vor Saisonstart für große Aufregung. Im Sky-Interview spricht Sportdirektor Christoph Freund über den Ablauf des Wechsels und blickt auf die Trainer suche voraus.

„Es war intensiv, turbulent und nicht so geplant, aber der Blick geht jetzt nach vorne“, will Freund mit dem Trubel rund um den Abgang abschließen: „Im Fußballsport passiert immer wieder was Unvorhergesehenes. Natürlich wars eine ungewohnte Situation.“

Auch die vorzeitige Beurlaubung vor dem offiziellen Transfer verteidigt der Salzburg-Funktionär: „Wir sind verantwortlich und haben reagieren müssen. Er hat Gespräche geführt und war vor Ort. Deswegen war das im Sinne vom Klub unumgänglich. Der Verein ist immer größer als einzelne Personen.“

Freund will „richtigen Coach“ zeitnah präsentieren

Vor seinem eigenen Wechsel zum FC Bayern München ist Freund damit nochmals mit einer Trainersuche beauftragt: „Wir werden in Abstimmung eine richtig gute Entscheidung treffen. Zeitnah, aber noch wichtiger ist es, dass es der Richtige ist, dass er den Weg weitergeht“, gibt Freund Preis, der bereits mit dem „ein oder anderen“ Gespräche geführt hat.

(Red.)