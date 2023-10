Turbulente Schlussphase! Eindhoven rettet Last-Minute-Remis gegen Sevilla

Die PSV Eindhoven und der FC Sevilla haben sich am 2. Spieltag der Champions League nach einer rasanten Schlussphase mit 2:2 getrennt.

Nach der Führung von Gudelj glich de Jong für die Hauserren in der 86. Minute per Elfmeter aus, En-Nesiry brachte die Gäste nur eine Minute später wieder in Führung. In der sechsten Minute der Nachspielzeit sorgte Teze für Ekstase auf den Rängen und rettete PSV das Remis.

Beitragsbild: Imago