Turnierbaum: Das sind die Duelle im EL-Viertelfinale
Alle Viertelfinal-Paarungen der UEFA Europa League 2025/26 stehen nun fest. So sieht der aktuelle Turnierbaum aus!
Braga mit ÖFB-Legionär Florian Grillitsch trifft im Viertelfinale auf Real Betis. Der SC Freiburg muss mit Teamspieler Philipp Lienhart gegen Celta Vigo bestehen.
Für den FC Porto geht es gegen Premier-League-Klub Nottingham Forest. Der FC Bologna bekommt es mit Aston Villa zu tun.
UEFA Europa League: Der Turnierbaum im Überblick
Aktuelle UEFA Europa League Videos
HIGHLIGHTS | AS Roma – FC Bologna | Achtelfinal-Rückspiel
Achtelfinal-Aus: Stuttgart-Coach Hoeneß „natürlich enttäuscht“
HIGHLIGHTS | Aston Villa – OSC Lille | Achtelfinal-Rückspiel
HIGHLIGHTS | Real Betis – Panathinaikos Athen | Achtelfinal-Rückspiel
HIGHLIGHTS | FC Porto – VfB Stuttgart | Achtelfinal-Rückspiel
Tor – 3:4 Nicoló Cambiaghi (111.) | ROM-BOL
Tor – 3:3 Lorenzo Pellegrini (80.) | ROM-BOL
Tor – 2:3 Donyell Malen (69./Elfmeter) | ROM-BOL
Tor – 4:0 Antony (66.) | BET-PAN
Tor – 1:0 John McGinn (54.) | AVL-LIL
Bild: Imago