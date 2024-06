Turnierdirektor Lahm traut ÖFB-Team Semifinale zu

Turnierdirektor Philipp Lahm kann sich sehr gut ein Überraschungsteam in der Runde der letzten Vier bei der laufenden Fußball-Europameisterschaft vorstellen, zum Beispiel das ÖFB-Team. „Ich wünsche mir immer noch, dass eine Überraschungsmannschaft dabei ist, die dann vielleicht auch ins Halbfinale kommt, womit keiner gerechnet hat“, sagte Lahm am Montag in Leipzig.

Lahm stellte den Österreichern um Teamchef Ralf Rangnick ein gutes Zeugnis aus. „Bei Österreich ich bin zuversichtlich, dass sie weiterkommen, sie haben eine gute Mannschaft. Vielleicht ist Österreich ja die Überraschungsmannschaft“, sagte Lahm.

Der Weltmeister von 2014 rechnet auch mit seinen deutschen Landsleuten. „Es ist alles möglich. Erst einmal haben wir sehr gute Spieler. Wie sich herauskristallisiert hat, funktionieren sie auch als Mannschaft gut. Trotzdem, man weiß nie, wenn es in die K.o.-Spiele geht. Spanien macht für mich einen sehr stabilen Eindruck“, sagte der 40-Jährige.

(APA)/Bild: Imago