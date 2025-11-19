U17-Stürmer Dobis erleidet schwere Verletzung

Österreichs Fußball-U17-Nationalmannschaft muss im WM-Viertelfinale am Freitag (ab 13:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysportaustria.at & der Sky Sport Austria App) in Doha gegen Japan auf Dominik Dobis verzichten.

Der Offensivspieler erlitt beim 4:0 am Dienstag im Achtelfinale gegen England einen Kreuzbandriss, wie ein ÖFB-Sprecher der APA bestätigte. Dobis zählte im bisherigen Turnierverlauf zu den Leistungsträgern in der Auswahl von Teamchef Hermann Stadler.

(APA) / Bild: GEPA