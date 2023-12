U17-WM findet ab 2025 jährlich statt

Die Fußball-Weltmeisterschaft der U17-Junioren soll von 2025 an jährlich stattfinden.

Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung des Weltverbandes (FIFA) hervor. Seit der Premiere 1985 wird die U17-WM im Zwei-Jahres-Rhythmus ausgetragen und war lediglich 2021 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Beim aktuellen Turnier spielt die Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an diesem Samstag in Surakarta in Indonesien gegen Frankreich um den Titel.

(APA/dpa)

Artikelbild: Imago