Österreichs U19-Frauenfußballteam hat sich in der EM-Qualifikation den Gruppensieg gesichert.

Die Elf von Teamchef Markus Hackl besiegte am Dienstag zum Abschluss des Turniers in Stara Pazova Gastgeber Serbien verdient mit 2:0 (1:0). Die ÖFB-Truppe steigt somit ungeschlagen mit sieben Punkten aus drei Spielen auf. Die zweite Qualifikationsrunde für die EM 2025 in Polen wird am Freitag ausgelost.

(APA) Foto: GEPA