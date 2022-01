Über 100 Millionen: Everton erhält finanzielle Unterstützung

Der englische Fußball-Premier-League-Club Everton erhält dringend benötigte finanzielle Unterstützung. Eigentümer Farhad Moshiri steckt weitere 100 Millionen Pfund (knapp 120 Millionen Euro) in den Verein, wie der Verein aus Liverpool am Freitag mitteilte. Mit dem Geld wollen die „Toffees“ Verluste durch die Corona-Pandemie ausgleichen. Außerdem sollen Verstärkungen finanziert werden und der Bau des neuen Stadions vorangetrieben werden.

In den vergangenen drei Geschäftsjahren machte Everton insgesamt 265 Millionen Pfund (318,26 Mio. Euro) Minus. Mit der Investition, bei der es sich um die Umwandlung eines Darlehens in Eigenkapital handelt, stockt Moshiri seinen Anteil auf 94,1 Prozent auf. Der Schritt sei ein eindeutiger Beweis für sein Engagement und seine Entschlossenheit, schrieb er in einem Brief an die Anhänger.

Der iranische Geschäftsmann hatte den Club 2016 für 200 Millionen Pfund übernommen und hat seither rund eine halbe Milliarde Pfund für Neuzugänge ausgegeben. Dennoch steckt Everton derzeit im Tabellenkeller fest. Vor kurzem wurde daher nach nur sieben Monaten Coach Rafael Benitez entlassen.

(APA) / Bild: Imago