Über 800 Millionen Euro! PSG verbucht Rekord-Einnahmen

Paris Saint-Germain hat in der vergangenen Saison Rekordeinnahmen in Höhe von 837 Millionen Euro erzielt.

Wie der Verein mitteilte, stammten 175 Millionen Euro davon aus Einnahmen an Spieltagen. Der Nachrichtenagentur Associated Press zufolge beziehen sich die Zahlen auf die Fußballteams der Herren und der Frauen sowie auf die Handball- und Judomannschaften des Klubs.

Der französische Spitzenverein hatte in der letzten Saison nicht nur die UEFA Champions League gewonnen, sondern auch den Super Cup und den Coupe de France geholt sowie die Meisterschaft geholt.

(sport.sky.de).

Beitragsbild: Imago.