Über zehn Millionen Ablöse! Hoffenheim holt Mittelfeld-Talent

Nach exklusiven Sky-Sport-Informationen wechselt Bochum-Spieler Cajetan Lenz im Sommer zur TSG Hoffenheim.

Nach exklusiven Sky-Sport-Informationen haben die Kraichgauer mit Bochum eine komplette Einigung bezüglich eines Wechsels des 19-jährigen Top-Talents im Sommer erzielt. Der VfL kassiert von Hoffenheim zehn Millionen Euro an Ablöse, wozu noch eineinhalb Millionen Euro an Bonuszahlungen kommen können.

Der defensive Mittelfeldspieler erhält beim Fünftplatzierten der Tabelle der deutschen Bundesliga einen Vertrag bis 2031, der allerdings noch nicht final unterschrieben ist. Neben den Hoffenheimern war auch Eintracht Frankfurt stark an einem Wechsel von Lenz interessiert und führte bereits seit Wochen konkrete Gespräche mit dem Youngster. Nun erhielt jedoch die TSG mit Geschäftsführer Sport Andreas Schicker und Trainer Christian Ilzer den Zuschlag.

HIGHLIGHTS | Hamburger SV – TSG Hoffenheim | 31. Spieltag

Lenz: Bochumer Eigengewächs

Lenz machte in der laufenden Spielzeit bislang 33 Spiele für Bochum, wobei er zwei Treffer erzielte und zwei weitere vorbereitete. Auch beim 2:0-Sieg gegen Fürth am Sonntag stand Lenz in der Startelf der Bochumer. Der robuste Mittelfeldspieler ist dabei ein echtes Bochumer Eigengewächs, stammt aus dem Bochumer Stadtteilverein SV Höntrop und wurde anschließend im Nachwuchs des VfL ausgebildet.

Seit 2014 im Verein, arbeitete er sich konsequent durch alle Jugendteams nach oben. In der Profimannschaft überzeugt er mit Zweikampfstärke, Übersicht und hoher Laufbereitschaft.

(sport.sky.de/Plettenberg/Red.)

Beitragsbild: Imago.