„Überall sehr gut, nirgendwo außergewöhnlich“: Tatar tippt auf WM-Sieger Frankreich

Der finale Showdown der Fußball-WM in Katar: Argentinien und Frankreich treffen am Sonntag im Endspiel um ihren jeweils dritten WM-Titel aufeinander. Auch die neue Folge von „DAB | Der Audiobeweis Spezial“ widmet sich natürlich dem Finale von Lusail. Die Sky Experten Peter Stöger und Alfred Tatar analysieren neben Argentiniens Elf auch das französische Kollektiv – und geben ihre Weltmeister-Tipps ab.

Der ehemalige Köln- und Austria-Coach sieht dabei Frankreichs wiedergewonnenen Teamgeist als großen Vorteil an: „In unserer Generation gibt es niemanden, der den Titel verteidigt hat. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Da lohnt es sich schon, dass sich Griezmann einmal auf einer falschen Zehn oder offensiven Sechs bewegt. Er hat auch gegen England unglaublich nach hinten gearbeitet. Das kannst du (als Trainer, Anm.) ansprechen, aber du kannst den Jungs nicht sagen, wo sie hinlaufen sollen. So etwas machen sie, wenn sie es wollen.“

DAB | Der Audiobeweis Spezial – Folge #175 mit Stöger & Tatar

Auch in der mannschaftlichen Mischung sieht Stöger eine besondere Stärke der „Equipe Tricolore“: „Wenn du einen Titel erreichen willst, brauchst du alles. Du brauchst eine funktionierende Defensivarbeit und du brauchst natürlich auch Jungs, die kreative Lösungen haben. Du brauchst einen Plan B. Du kannst Weltmeister werden mit Giroud, der nicht einmal auf das Tor schießt, wie vor vier Jahren und du kannst Weltmeister werden mit Giroud, der vielleicht im Finale zwei Tore macht und Schützenkönig wird. Du musst diese Lösungen und Qualitäten im Kader haben, wenn du es dir leisten kannst.“

Sein Tipp ist daher der Titelverteidiger: „Ich wünsche es Lionel Messi, aber ich glaube, dass es die Franzosen machen.“

Tatar: Ausfälle von Benzema & Pogba „kein Nachteil“

Tatar ordnet hingegen die teilweise knappen Aufstiege der Franzosen als wertvolle Erfahrung ein: „Für mich ist Frankreich die kompletteste Mannschaft in jeder Hinsicht. Sie könnten vom Beginn an ein offensives Feuerwerk bringen, wenn sie wollten. Sie können aber auch pragmatisch spielen. Von allen 32 Teilnehmern ist Frankreich, meiner Meinung nach das reifste Team.“

Pikanterweise sieht der ehemalige Bundesliga-Trainer dabei gerade zwei Ausfälle als möglichen Vorteil des Kollektivs an: „Auf Nationalmannschaftsebene wird der Erfolg in der Kabine und nicht auf dem Spielfeld oder beim Training entschieden. Es muss ein funktionierender Teamspirit vorhanden sein. Der ist wichtiger als das, was der Trainer im Training mit der Mannschaft macht. Ich glaube, dass dieser Spirit mit dem Fehlen von Pogba und Benzema ein wesentlich höherer ist, als wenn die beiden noch dabei wären. In diesem Sinne ist der Ausfall von diesen beiden kein Nachteil.“

Hinsichtlich seines WM-Tipps kämpft Tatar mit einem inneren Konflikt: „Der emotionale Zugang sagt mir, Messi würde es sich verdienen, am Ende seiner Karriere noch den Weltmeistertitel zu holen. Rational sehe ich das Team von Frankreich in der Favoritenrolle, weil sie überall sehr gut sind, aber nirgendwo außergewöhnlich gut. Messi ist außergewöhnlich, aber die anderen sind dann nicht überall sehr gut, deswegen sage ich Frankreich.“

