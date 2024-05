Überblick: Die Einstiegstermine von Österreichs Europacup-Startern

Auch in der kommenden Europacup-Saison 2024/2025 werden fünf österreichische Klubs international vertreten sein. Ein kompakter Überblick über die Teilnehmer und Einstiegstermine der Bundesligisten in Europa.

Sturm Graz

Als Meister der ADMIRAL Bundesliga steigt Sturm Graz in der Ligaphase der neu formierten Champions League ein. Diese startet mit dem ersten von insgesamt acht Gruppenspielen am 17./18. September.

Red Bull Salzburg (international FC Salzburg)

Vizemeister Red Bull Salzburg hat ebenfalls die Chance auf die Königsklasse, muss aber vorher noch zwei Qualifikationsrunden überstehen. Los geht es für die Mozartstädter in der 3. CL-Qualirunde mit dem Hinspiel am 6./7. August und dem Rückspiel am 13. August.

Sollte Salzburg die Runde überstehen, müsste man sich in der abschließenden CL-Playoff-Runde (20./21. und 27./28. August) ein weiteres Mal in Hin- und Rückspiel gegen einen vermutlich starken Gegner behaupten.

Sollten die Salzburger in der CL-Quali scheitern, startet man fix in der Ligaphase der Europa League.

LASK

Als Dritter der abgelaufenen Saison beginnt die Europacup-Reise des LASK im Europa-League-Playoff am 22. August und dem Rückspiel eine Woche später.

Auch hier gilt ähnlich wie bei Salzburg: Scheitern die Linzer in der EL-Quali, geht es in der Ligaphase der Conference League weiter.

SK Rapid

Als Vierter startet der SK Rapid in der 2. Runde der Europa-League-Qualifikation am 25. Juli und 1. August.

Bei einem Ausscheiden in der EL-Quali ist aber noch keine Ligaphase fix. In dem Fall müssen die Hütteldorfer in Conference-League-Qualifikation noch um die Teilnahme an der Ligaphase kämpfen.

Austria Wien

Nach dem Sieg im Europacup-Playoff-Finale gegen den TSV Hartberg darf die Austria als Achtplatzierter der abgelaufenen Saison noch von einer Ligaphase träumen.

Die Veilchen steigen in der 2. Runde der Conference-League-Qualifikation am 25. Juli und 1. August ein. Für das Erreichen der Ligaphase müsste Austria Wien insgesamt drei Qualirunden überstehen.

(APA/Red.)/Bild: GEPA