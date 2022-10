Überblick über die acht Gruppen der Frauen-WM 2023

via

Die Auslosung der Gruppen für die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) hat am Samstag in Auckland folgende Gruppen ergeben:

Gruppe A: Neuseeland, Norwegen, Philippinen, Schweiz

Gruppe B: Australien, Irland, Nigeria, Kanada

Gruppe C: Spanien, Costa Rica, Sambia, Japan

Gruppe D: England, Play-off-Sieger B, Dänemark, China

Gruppe E: USA, Vietnam, Niederlande, Play-off-Sieger A

Gruppe F: Frankreich, Jamaika, Brasilien, Play-off-Sieger C

Gruppe G: Schweden, Südafrika, Italien, Argentinien

Gruppe H: Deutschland, Marokko, Kolumbien, Südkorea

Austragungsorte: Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, Adelaide (in Australien), Auckland, Wellington, Dunedin, Hamilton (in Neuseeland).

Österreichs Frauen verpassten die WM durch eine 0:1-Niederlage nach Verlängerung in Schottland in der 1. Runde des Europa-Play-offs.

