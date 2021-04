Überlebenskampf in Favoriten: Austria hofft auf zweite Instanz

via

via Sky Sport Austria

Der FK Austria Wien befindet sich nach der verpassten Bundesliga-Lizenz in erster Instanz nahezu in einem Überlebenskampf um den Vebleib in Österreichs höchster Spielklasse. Noch vor dem heutigen Duell gegen den SKN St. Pölten (JETZT live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) dürfte sich jedoch eine neue Option für den FAK ergeben.

Während sich die Insignia Group als strategischer Partner hinschtlich der Bemühungen um die Lizenz nicht direkt in der Pflicht sieht, könnten die “Freunde der Austria” als Interessensgemeinschaft den Verein entscheidend unterstützen.

Wie Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer erklärt, wäre der Optimalfall jener, dass die Lizenz im zweiten Anlauf erteilt wird. Für den Ausweg der Corona-Insolvenz, die ein Sanierungsvergahren ohne Abstieg vorsieht, ist er auch aus zeitlichen Gründen skeptisch.