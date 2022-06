Übernahme perfekt: RedBird kauft AC Milan

Italiens Fußballmeister AC Milan hat seinen Verkauf an die US-Investmentfirma RedBird Capital Partners bestätigt. Der Club teilte am Mittwoch mit, dass RedBird und der bisherige Besitzer Elliott Management eine Einigung erzielt haben. Der Wert des Clubs wurde auf 1,2 Milliarden Euro beziffert. Am Tag davor hatten italienische Medien über den Verkauf des Traditionsclubs berichtet. Milan hatte jüngst nach elf Jahren wieder den Meistertitel in der Serie A gewonnen. RedBird ist bereits im Sport aktiv, unter anderem als Investor der Fenway Sports Group, die Besitzerin etwa von Liverpool und der Boston Red Sox aus der Major League Baseball (MLB).

RedBird Capital Partners enters into agreement with Elliott Advisors to acquire AC Milan ➡️ https://t.co/W1YQr6GIxG RedBird Capital Partners sottoscrive un accordo con Elliott Advisors per l’acquisizione di AC Milan ➡️ https://t.co/MB0JQRMKWy

#SempreMilan pic.twitter.com/Ri055vyggh — AC Milan (@acmilan) June 1, 2022

RedBird-Gründer und Geschäftsführer Gerry Cardinale sagte: „Wir fühlen uns geehrt, Teil der illustren Geschichte des AC Milan zu sein, und freuen uns darauf, eine Rolle im nächsten Kapitel des Klubs zu spielen, wenn er an seinen rechtmäßigen Platz an der Spitze der italienischen und europäischen Fußballbühne zurückkehrt. Ich möchte Gordon Singer und dem gesamten Elliott-Team für die enorme Arbeit danken, die sie in den letzten vier Jahren geleistet haben, um Milan wieder aufzubauen und es wieder an seinen rechtmäßigen Platz an der Spitze der Serie A zu bringen. Wir freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft mit dem Klub, seinem Managementteam und allen Milanisti auf der ganzen Welt, um Milan in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben.“

(APA/AC Milan)

Bild: Imago