Überraschende Farben! DFB-Trikots für die EURO 2024 geleakt

Die deutsche Nationalmannschaft will 2024 wieder eine Erfolgsgeschichte schreiben. Nun wurde das Trikot, in dem sie spielen sollen, geleakt. Dabei wird es einerseits traditionell, andererseits aber poppig schrill!

Für 2024 hat sich Ausrüster Adidas für das Heimtrikot ein traditionelles Design überlegt. Das zeigen die geleakten Bilder von footyheadlines.com. Das Ausweichtrikot ist dagegen farbtechnisch ein absolutes Novum.

Traditionell weiß oder schrill in pink?

Natürlich ist das Heimtrikot hauptsächlich weiß. Auf den Bildern von footyheadlines.com ist jedoch zu erkennen, dass der markante DFB-Schriftzug, der normalerweise im Verbandslogo zu finden ist, auch in einem wiederkehrenden Muster auf dem Trikot vorkommen soll. Ein Highlight dürften die Ärmel werden. Die drei weißen Adidas-Streifen liegen auf einem schwarz-rot-goldenen Hintergrund, was ein bisschen an ein Feuer erinnert.

Zum Durchklicken: Die geleakten Trikots der deutschen Nationalmannschaft

Das Ausweichtrikot dürften viele dagegen als gewöhnungsbedürftig empfinden – wenn nicht vom Design an sich her, dann aber aufgrund der schrillen Farbe. Von unten nach oben wird aus einem dunklen Lila („Team College Purple“) eine Art Neonpink („Semi Lucid Fuchsia“). Die Logos des DFB und von Adidas sollen ebenfalls in „Team College Purple“ gehalten werden.

Wie immer bei geleakten Trikots gilt: Das ist nicht die finale Version. Abweichungen können immer auftreten. Die offizielle Präsentation steht noch aus und wird vermutlich im Rahmen der März-Länderspiele gegen Frankreich (23.03.) und die Niederlande (26.03.) erfolgen.

(sport.sky.de)/Bild: Imago