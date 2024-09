Überraschende Vorhersagen: Supercomputer tippt neue CL-Saison

Heißer Tipp oder mutige Vorhersage? Vor dem Start der Ligaphase der diesjährigen Champions League (ab Dienstag, 18 Uhr, LIVE bei Sky!) wagt eine Prediciton die Tipps für die anstehende Saison – mit einigen überraschenden Ergebnissen vor allem in den ersten Runden.

Vor den ersten Spielen wagt Grosvenor Sport mittles eines Supercomupters sowie mehrfacher Simulationen die Tipps für die anstehende Königsklassen-Spielzeit: Demnach thront Real Madrid nach acht Spielen mit acht Siegen makellos an der Spitze der CL-Ligaphase – gewinnt allerdings nicht den Titel. Ebenfalls ungeschlagen bleiben demnach ebenfalls Inter Mailand und Bayern München auf den Plätzen zwei und drei. Auch Aston Villa und Atalanta schaffen etwas überraschend den direkten Sprung ins Achtelfinale.

Neuer Modus ab 2024/25: So funktioniert die neue UEFA Champions League

In die Zwischenrunde müssen unter anderem Arsenal (10.), Dortmund (11.), Liverpool (18.) und Juventus (19.). Überraschend schlecht schneiden laut Vorhersage Leipzig und PSG ab: Beide Ex-CL-Halbfinalisten schaffen nur haarscharf den Sprung in die K.O.-Phase als 23. und 24. Team. Paris erreicht demnach überhaupt nur einen Sieg, aber fünf Remis in der Ligaphase.

Prediction: Salzburg & Sturm scheitern nach Ligaphase

Gleich viele Punkte wie die beiden Teams ergattert Salzburg – das als 25. aber knapp nach der Ligaphase scheitert. Der Computer rechnet hierbei mit je zwei Siegen und Remis, aber auch mit vier Niederlagen sowie einem negativen Torverhältnis von -4. Auch für CL-Rückkehrer Sturm Graz endet der Europacup demnach nach acht Spielen – hier steht ein Sieg drei Remis und vier Pleiten gegenüber, das Torverhältnis beträgt -7. Schlusslicht ist Slovan Bratislava, das laut Vorhersage alle acht Partien verliert.

Prognostizierter Endstand der Ligaphase:

Brisant bleibt es offenbar in der K.O.-Phase: Wie erwähnt schafft Real trotz perfekter Ligaphase nicht die Titelverteidigung – stattdessen gewinnt Manchester City, Fünfter nach den ersten Runden, mit einem 2:0-Finalsieg den Titel. Im Halbfinale scheitern Liverpool und Leipzig, für die Bayern ist schon im Viertelfinale gegen Real Schluss.

Vorhersage ab dem Viertelfinale:

(Red.)

Bilder: Imago/GEPA./GiveMeSports/Grosvenor Sport.