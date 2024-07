Überraschender Mercedes-Doppelsieg in Spa

Das Mercedes-Werksteam hat in der Formel 1 einen unerwarteten Doppelsieg gefeiert. George Russell setzte sich am Sonntag beim Großen Preis von Belgien vor seinem britischen Landsmann Lewis Hamilton durch. Dritter wurde Ungarn-Sieger Oscar Piastri im McLaren. Russell, der bereits in Spielberg erfolgreich gewesen war, war in Spa-Francorchamps mit einer mutigen Ein-Stopp-Strategie siegeich. Er arbeitete sich von Startplatz sechs bis ganz nach vorne.

Für Mercedes war es der erste Doppelsieg seit November 2022 in Sao Paulo, damals hatte ebenfalls Russell vor Hamilton gewonnen. „Was für eine Leistung!“, rief Russell nach seinem insgesamt dritten Sieg nach der Zieldurchfahrt. „Überwältigende Strategie“, lobte er die Mercedes-Crew an der Boxenmauer. „Wir haben diesen Sieg heute in unserer Strategiesitzung definitiv nicht vorhergesehen. Die Reifen haben sich großartig angefühlt, also habe ich immer wieder gesagt: Wir können den Ein-Stopp fahren, wir können den Ein-Stopp fahren“, erklärte Russell.

Freude bei Mercedes: Hamilton lobt Russell