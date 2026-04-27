Überraschung in Madrid! Potapova wirft Weltranglisten-Zweite raus

Anastasia Potapova steht beim WTA-1000-Tennisturnier in Madrid überraschend im Viertelfinale.

Die Österreicherin, die nur als Lucky Loser in den Hauptbewerb gekommen war, besiegte am Montag im Achtelfinale die Weltranglisten-Zweite Elena Rybakina 7:6(8),6:4. Potapova qualifizierte sich zum vierten Mal für die Runde der besten acht eines 1000er-Turniers und trifft am Mittwoch auf die 34-jährige Tschechin Karolina Pliskova, die die Argentinierin Solana Sierra 6:4,6:3 bezwang.

Potapova startete gegen die Kasachin, die als Turniersiegerin von Stuttgart nach Madrid gereist war, mit einem Break, geriet nach 3:1-Führung aber mit 3:5 in Rückstand. Die 25-Jährige kämpfte sich zurück und ins Tie-Break, in dem sie einen Satzball von Rybakina abwehrte und ihren dritten verwertete.

Potapova nutzte die zweite Chance

Im zweiten Satz geriet Potapova mit einem Break 2:3 in Rückstand, schaffte das Re-Break zum 4:4 und verwandelte nach 1:53 Stunden ihren zweiten Matchball zu einem ihrer größten Erfolge. „Ich hatte Glück, dass ich eine zweite Chance bekommen habe und bin glücklich, dass ich sie nutzen konnte“, erklärte Potapova. Die Neo-Österreicherin hatte in der Qualifikation gegen Landsfrau Sinja Kraus verloren, war aber dank Absage einer Spielerin noch ins Turnier gerutscht. Nun geht es gegen Pliskova, die in der ersten Runde Kraus in drei Sätzen bezwungen hat.

Weltranglisten-Erste und Titelverteidigerin Aryna Sabalenka gab gegen Naomi Osaka den ersten Satz ab, siegte aber noch klar mit 6:7(1),6:3,6:2. Ausgeschieden ist dagegen auch die Nummer drei des Turniers. Die US-Amerikanerin Coco Gauff unterlag der Tschechin Linda Noskova 4:6,6:1,6:7(5).

Lilli Tagger ist problemlos ins Achtelfinale des WTA125-Turniers in Saint-Malo eingezogen. Die 18-jährige Osttirolerin besiegte bei dem mit 115.000 Dollar dotierten Sandplatz-Tennisturnier die Französin Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah mit 6:0,6:4.

Der Matchball im VIDEO:

(APA) / Bild: Imago