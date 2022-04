Überraschung! Villarreal bezwingt Bayern im Viertelfinal-Hinspiel

Der FC Villarreal hat im CL-Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern für eine Überraschung gesorgt.

Die Bayern kassierten eine überraschende, aber verdiente Pleite. Das entscheidende Tor fiel schon in der achten Minute – Gerard Moreno zog im Sechzehner ab, sein Schuss wurde von Arnaut Danjuma ins Tor gelenkt. In der 41. Minute jubelte Villarreal über das vermeintliche 2:0, nachdem sich eine abgerissene Flanke von Francis Coquelin ins Tor gesenkt hatte. Der Franzose war davor jedoch hauchdünn im Abseits gestanden, dementsprechend wurde das Tor vom Videoassistenten aberkannt.

Die Bayern nahmen in der zweiten Hälfte immer mehr Risiko, gefährlicher waren aber die Spanier. Gerard Moreno traf in der 53. Minute nur die Stange und verfehlte in der 62. Minute das Tor relativ knapp, nachdem sich Bayern-Tormann Manuel Neuer einen schweren Patzer erlaubt hatte. In der 87. Minute verzog Alfonso Pedraza aus wenigen Metern. Marcel Sabitzer saß beim Salzburg-Bezwinger auf der Bank.

Alle Tore:

Arnaut Danjuma mit dem 1:0 für die Hausherren (8.)



Bild: Imago