Überraschungsmann Steinlechner in Kopenhagen Halbzeit-Vierter

Golfprofi Maximilian Steinlechner hat sich am zweiten Tag der Danish Championship in Kopenhagen im Spitzenfeld gehalten.

Der Tiroler ließ seinem 67er-Auftakt am Freitag eine 69 mit vier Birdies und zwei Bogeys folgen. Damit verbesserte er sich um drei Positionen auf den mit zwei Spielern geteilten vierten Rang. Der Rückstand des 25-Jährigen auf den führenden Dänen Rasmus Højgaard beträgt zur Halbzeit des 2,75-Millionen-Dollar-Turniers sechs Schläge.

Lukas Nemecz scheiterte als 67. knapp am Cut, Matthias Schwab außerhalb der Top 100 deutlich. Steinlechner hat hingegen gute Chancen auf sein bestes DP-World-Tour-Ergebnis samt sattem Preisgeld.

Højgaard führt Heimturnier in Kopenhagen an

