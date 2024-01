Überraschungsteam Girona lässt im Meisterrennen Punkte liegen

Girona, Sensations-Spitzenreiter der spanischen Fußball-Liga, ist am Sonntag überraschend ins Straucheln geraten. Die Katalanen erreichten auswärts gegen das abgeschlagene Schlusslicht Almeria nur ein 0:0 und fielen damit nach Verlustpunkten gerechnet hinter Real Madrid zurück.

Der Rekordmeister, am Sonntagabend in Riad im Supercup-Finale gegen den FC Barcelona im Einsatz, hat bei einem Zähler Rückstand ein Spiel in der Hinterhand.

