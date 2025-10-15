Überraschungsteams Curacao und Suriname stolpern in der WM-Quali

Die bisherigen Überraschungsteams Curacao und Suriname sind auf dem Weg zu ihrer ersten Teilnahme an einer Fußball-WM gestolpert. Während sich die Karibikinsel Curacao, die vom früheren niederländischen Bondscoach Dick Advocaat trainiert wird, in der Qualifikation Nord- und Mittelamerikas mit 1:1 (1:0) von Triniad und Tobago trennte, kam Suriname in Panama ebenfalls nur zu einem 1:1 (1:0).

In der Quali-Gruppe B überholte Jamaika den bisherigen Spitzenreiter Curacao dank eines 4:0 (3:0)-Sieges gegen Bermuda – und liegt nun mit einem Punkt Vorsprung in Führung. In der Gruppe A steht Suriname zwar auf Platz eins, ist jedoch punktgleich mit Panama. Nur die Tabellenersten qualifizieren sich direkt für die WM 2026, die beiden besten Zweiten der drei Gruppen müssen in die Play-offs. Die finalen beiden Spiele stehen im November an.

ZUM DURCHKLICKEN: Diese Teams fahren zur WM

USA gewinnt, Dämpfer für Kanada und Mexiko

Erfolgserlebnis für die USA, Dämpfer für Kanada und Mexiko: Die Gastgeber der Fußball-WM 2026 haben bei ihren Testspielen ganz unterschiedliche Abende erlebt. Gegen die seit sieben Spielen ungeschlagenen Australier gelang den USA ein 2:1 (1:1) in Denver. Mexiko trennte sich derweil mit 1:1 (1:1) von Ecuador, Kanada kam gegen Kolumbien und Bayern-Star Luis Diaz zu einem 0:0.

Jordan Bos (19.) hatte die Australier zunächst in Führung gebracht, ehe Haji Wright (33./51.) die Gastgeber per Doppelpack zum Sieg führte. Die US-Amerikaner sind in den vergangenen drei Testspielen ungeschlagen, Kanada steht nun bei zwei Partien nacheinander ohne Sieg und Mexiko wartet gar schon vier Spiele auf einen Triumph. Als Co-Hosts der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr sind die drei Nationen automatisch qualifiziert.

(SID)

Beitragsbild: Imago