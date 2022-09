UEFA bestraft Köln und Frankfurt wegen Fan-Ausschreitungen

via

via Sky Sport Austria

Die deutschen Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und 1. FC Köln sind wegen der Fan-Ausschreitungen bei ihren jüngsten Europacup-Auswärtsspielen von der UEFA bestraft worden.

Die Eintracht muss wegen der Vorkommnisse beim Champions-League-Spiel am 13. September bei Olympique Marseille eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 45.000 Euro zahlen. Die Kölner müssen sogar 100.000 Euro berappen.

Frankfurt wurden außerdem zwei Ausschluss-Strafen für einen Zeitraum von einem Jahr zur Bewährung auferlegt: Eine Teilschließung beim nächsten Europacup-Heimspiel um mindestens 1.000 Plätze sowie ein Fanausschluss beim einem Auswärtsspiel. Die Kölner dürfen zusätzlich wegen des Fehlverhaltens von Teilen der Anhänger in den zwei kommenden Auswärtsspielen in der Conference League keine Tickets an die FC-Fans verkaufen.

(APA)/Bild: Imago