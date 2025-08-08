UEFA Europa League 2025/26: Modus, Spiele & alle Termine

Die UEFA Europa League geht in der Saison 2025/26 in ihre 55. Austragung – und in die 17. seit der Umbenennung vom UEFA Cup. Nach dem erfolgreichen Debüt des neuen Formats wird die zweite Saison in dieser Struktur gespielt. Sky überträgt die Europa League live.

Während die Qualifikation schon seit Anfang Juli stattfindet, beginnt die Ligaphase am 24. September. Das große Finale steigt am 20. Mai 2026 in Istanbul.

Wie funktioniert die Qualifikation für die Europa League 2025/26?

13 Mannschaften sind direkt für die Ligaphase qualifiziert. Weitere 12 Klubs sichern sich ihr Ticket über die Qualifikation, die im August in der Playoff-Runde gipfelt. Hinzu kommen 11 Teams, die aus der Champions-League-Qualifikation in die Europa League wechseln – konkret aus der 3. Qualifikationsrunde und den Playoffs.

Wann ein Klub in die Qualifikation einsteigt, hängt von der UEFA-Koeffizientenrangliste der jeweiligen Landesverbände ab. Alle Duelle werden in Hin- und Rückspiel ausgetragen.

WAC kämpft um Europa-League-Ticket

Aktuell kämpft der Wolfsberger AC als einziger österreichischer Klub um den Einzug in die Ligaphase. Die Lavanttaler duellieren sich in der 3. Qualifikationsrunde mit dem griechischen Verein PAOK Saloniki (Hinspiel in Saloniki endete 0:0).

Sollten Sturm Graz und Red Bull Salzburg die Qualifikation für die UEFA Champions League verpassen, würden beide Teams in der Europa League landen.

Termine der Qualifikationsrunden

1. Qualifikationsrunde: 10. & 17. Juli 2025

2. Qualifikationsrunde: 24. & 31. Juli 2025

3. Qualifikationsrunde: 7. & 14. August 2025

Playoffs: 21. & 28. August 2025

Diese Teams stehen fix in der Ligaphase 2025/26

England: Aston Villa, Nottingham Forest

Italien: Bologna, Roma

Spanien: Real Betis, Celta Vigo

Deutschland: VfB Stuttgart, SC Freiburg

Frankreich: Lille OSC, Olympique Lyon

Niederlande: Go Ahead Eagles

Portugal: FC Porto

Kroatien: GNK Dinamo Zagreb

Termine der Liga-Phase (Gruppenphase)

1. Spieltag: 24. & 25. September 2025

2. Spieltag: 2. Oktober 2025

3. Spieltag: 23. Oktober 2025

4. Spieltag: 6. November 2025

5. Spieltag: 27. November 2025

6. Spieltag: 11. Dezember 2025

7. Spieltag: 22. Januar 2026

8. Spieltag: 29. Januar 2026

K.o.-Phase: Diese Termine sind entscheidend

Playoffs der K.o.-Phase: 19. & 26. Februar 2026

Achtelfinale: 12. & 19. März 2026

Viertelfinale: 9. & 16. April 2026

Halbfinale: 30. April & 7. Mai 2026

Finale: 20. Mai 2026

Auslosungen der UEFA Europa League 2025/26

1. Qualifikationsrunde: 17. Juni 2025

2. Qualifikationsrunde: 18. Juni 2025

3. Qualifikationsrunde: 21. Juli 2025

Playoffs: 4. August 2025

Liga-Phase: 29. August 2025

K.o.-Runden (ab Playoffs): 30. Januar 2026

Achtelfinale bis Finale: 27. Februar 2026

Finale 2026: Wann und wo wird gespielt?

Das Endspiel der UEFA Europa League 2025/26 findet am Mittwoch, den 20. Mai 2026, im Beşiktaş Park in Istanbul (Türkei) statt.

Das Stadion war bereits 2019 Austragungsort des UEFA Supercups zwischen dem FC Liverpool (CL-Sieger) und dem FC Chelsea (EL-Sieger) – damals gewann Liverpool im Elfmeterschießen.

Was erhält der Europa-League-Sieger 2025/26?

Der Pokal: Mit 15 Kilogramm ist die Europa-League-Trophäe das schwerste UEFA-Silberstück.

Champions-League-Ticket: Der Sieger qualifiziert sich fix für die Liga-Phase der UEFA Champions League 2026/27 – sofern er sich nicht ohnehin über die nationale Liga qualifiziert.

Supercup 2027: Außerdem winkt ein Duell mit dem Champions-League-Sieger 2025/26 im UEFA Supercup 2027.

(Red./uefa.com)

