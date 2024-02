UEFA gibt genaue Termine für Sturms Achtelfinal-Duelle bekannt

Wenige Stunden nach der Auslosung stehen nun auch die Anstoßzeiten für die Achtelfinal-Duelle zwischen dem SK Sturm Graz und OSC Lille in der Europa Conference League fest.

Das Hinspiel in Graz wird am Donnerstag, den 7. März, um 18:45 Uhr angepfiffen, womit Sturm und Lille zunächst den früheren Spieltermin erhalten. Das Rückspiel im Nordosten Frankreichs am 14. März findet hingegen zur späteren Ankickzeit um 21 Uhr statt – beide Matches sind im Rahmen des UEFA Super Donnerstags LIVE bei Sky zu sehen!

Die genau umgekehrten Spielzeiten wurden für die beiden Europacup-Teams der ÖFB-Legionäre festgelegt: In der Europa League erhält der SC Freiburg mit Michael Gregoritsch, Philipp Lienhart und Junior Adamu gegen West Ham zunächst die späte und in der Woche darauf die frühe Beginnzeit. Selbiges gilt für ECL-Teilnehmer PAOK Saloniki mit Stefan Schwab und Thomas Murg gegen Dinamo Zagreb.

Sporting-Heimspiel gegen Atalanta vorverlegt

Vom klassischen Europacup-Donnerstag weicht nur ein Spiel ab: Das EL-Achtelfinal-Hinspiel zwischen Sporting Lissabon und Atalanta Bergamo findet bereits am Mittwoch, den 6. März, um 18.45 Uhr statt und ist exklusiv im Livestream in der Mediathek auf www.skysportaustria.at zu sehen. Das Wiedersehen von Sturms EL-Gruppengegnern weicht damit dem Benfica-Heimspiel gegen die Glasgow Rangers Tags darauf aus.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.