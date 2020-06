UEFA gibt Spielkalender für CL- und EL-Saison 2020/21 bekannt

Die UEFA gab heute auf einer Pressekonferenz bekannt, wie die Europacup-Saison 2019/20 zu Ende gespielt werden soll. Die Champions League wird im August bei einem Finalturnier (ohne Rückspiele) in Lissabon entschieden. Das Endspiel findet am 23. August statt. Die Europa League wird in Nordrhein-Westfalen zu Ende gebracht. Das Finale wird am 21. August in Köln stattfinden. Alle Details findest du hier.

Fahrplan für die Saison 2020/21

Auch der Fahrplan für die kommende Saison wurde von der UEFA bereits festgelegt. Um die notwendige Trennung vom Abschluss der Saison 2019/20 zu erreichen und Auswirkungen auf die Eintrittsliste bzw. auf Klubs, die gegebenenfalls in beiden Wettbewerbsphasen involviert sind, zu vermeiden, werden die Qualifikationsrunden beider Wettbewerbe in jeweils einer einzigen Partie (anstelle von Hin- und Rückspiel) ausgetragen; ausgenommen sind die Playoffs der UEFA Champions League, die weiter in Hin-und Rückspiel ausgetragen werden. Welcher Klub Heimrecht hat, wird ausgelost.

Die Anmeldefrist für die Nationalverbände ist der 3. August für die UEFA Champions League und die UEFA Europa League und der 10. August für die UEFA Women’s Champions League.

Der neue Spielkalender für die Saison 2020/21 in der Champions League und Europa League

UEFA Champions League 2020/21

Vorrunde: 8. und 11. August

Erste Qualifikationsrunde: 18./19. August

Zweite Qualifikationsrunde: 25./26. August

Dritte Qualifikationsrunde: 15./16. September

Playoffs: 22./23. und 29./30. September

Gruppenphase: 20./21. und 27./28. Oktober, 3./4. und 24./25. November, 1./2. und 8./9. Dezember

UEFA Europa League 2020/21

Vorrunde: 20. August

Erste Qualifikationsrunde: 27. August

Zweite Qualifikationsrunde: 17. September

Dritte Qualifikationsrunde: 24. September

Playoffs: 1. Oktober

Gruppenphase: 22. und 29. Oktober, 5. und 26. November, 3. und 10. Dezember

Die Daten der darauf folgenden Runden bleiben unverändert. Die Auslosungen der Gruppenphase der UEFA Champions League und der UEFA Europa League 2020/21 finden am 1. bzw. 2. Oktober 2020 im Kulturzentrum der Stavros-Niarchos-Stiftung (Stavros Niarchos Foundation Cultural Centre) in Athen statt.

Bild: GEPA