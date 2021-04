UEFA-Kongress findet 2022 wieder in Wien statt

Wien wird am 11. Mai 2022 zum vierten Mal Schauplatz des Ordentlichen UEFA-Kongresses sein. Das legte Europas Fußballverband am Dienstag beim derzeit laufenden Kongress in Montreux fest. “Es ist eine große Ehre und ein Zeichen der Wertschätzung, dass der UEFA-Kongress zum zweiten Mal in sieben Jahren nach Wien vergeben wurde. Der ÖFB und unsere Bundeshauptstadt werden sich einmal mehr als würdige Gastgeber präsentieren”, sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner in einer Aussendung.

Der UEFA-Kongress ist das oberste Organ der UEFA und bringt die Präsidenten und Generalsekretäre aller 55 UEFA-Mitgliedsverbände zusammen. Wien war bereits viermal Schauplatz. Die allererste Ausgabe im Jahr 1955 fand in der Donaumetropole statt, zuletzt im März 2015 in Wien.

(APA)

Artikelbild: Imago