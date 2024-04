UEFA nominiert EM-Schiedsrichter: Kein Österreicher dabei

Die UEFA hat am Dienstag die Schiedsrichterteams für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland offiziell bekannt gegeben. Ein österreichischer Referee hat den Sprung zur EM nicht geschafft.

Insgesamt 18 Schiedsrichter wurden gemeinsam mit ihren Assistenz-Teams für das Turnier nominiert. Zusätzlich wird auch der Argentinier Facundo Tello im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der UEFA und dem südamerikanischen Verband CONMEBOL an der EM-Endrunde teilnehmen.

Mitte Mai finden sich alle nominierten Schiedsrichter in Frankfurt zu einem EM-Vorbereitungs-Lehrgang ein. In Frankfurt wird während der EM auch das Basiscamp der Schiedsrichter sein, die VAR-Referees werden in Leipzig stationiert sein.

Das Schiedsrichterteam besteht bei jedem EM-Spiel aus dem Hauptschiedsrichter, zwei Assistenten, einem Vierten Offiziellen, einem Reserve-Schiedsrichter vor Ort sowie drei Video-Assistenten.

Die Liste aller nominierten EM-Schiedsrichter im Überblick

Artur Soares Dias (Portugal)

Jesús Gil Manzano (Spanien)

Marco Guida (Italien)

Istvan Kovacs (Rumänien)

Ivan Kruzliak (Slowakei)

François Letexier (Frankreich)

Danny Makkelie (Niederlande)

Szymon Marciniak (Polen)

Halil Umut Meler (Türkei)

Glenn Nyberg (Schweden)

Michael Oliver (England)

Daniele Orsato (Italien)

Sandro Schärer (Schweiz

Daniel Siebert (Deutschland)

Anthony Taylor (England)

Clément Turpin (Frankreich)

Slavko Vinčić (Slowenien)

Felix Zwayer (Deutschland)

Zwei ÖFB-Schiedsrichter feierten Europa-League-Debüt

Dennoch gab es in dieser Saison auf internationaler Ebene auch Erfreuliches für das Schiedsrichterwesen in Österreich zu vermelden. Mit Julian Weinberger und Christian-Petru Ciochirca gaben in dieser Saison zwei ÖFB-Referees ihren Einstand in der Europa League.

Weinberger leitete bei seinem EL-Debüt die Partie zwischen dem schwedischen Vertreter BK Häcken und Bayer Leverkusen. Sheriff Tiraspol gegen Slavia Prag lautete die Begegnung, die von Christian-Petru Ciochirca bei dessen EL-Premiere geleitet wurde.

Bild: GEPA