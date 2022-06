UEFA-Ranking: Diese Plätze belegen Österreichs internationale Vertreter

Die Saison 2021/22 ist auf Klubebene mit dem Champions-League-Finale zu Ende gegangen. Damit ergibt sich auch ein abschließendes Bild in der UEFA-Fünfjahreswertung. Diese Länderwertung dient der Ermittlung der Anzahl der Europapokal-Startplätze der einzelnen Landesverbände.

In der abgelaufenen Saison war Österreich mit fünf Vereinen international Vertreten: FC Salzburg, Rapid Wien, Sturm Graz, Austria Wien und LASK. In der Saison 2021/22 erspielte das Quintett für Österreich 10.400 Punkte und verteidigte mit der besten Saison der vergangenen fünf Jahre auch Rang acht in der Fünfjahreswertung.

Der obige Verbands-Klubkoeffizient setzt sich aus den einzelnen Leistungen der Teams in den Europapokalbewerben zusammen. Wie also haben die österreichischen Teams in dieser Saison im Einzelnen abgeschnitten?

Salzburg und LASK als Punktebringer

Die meisten Punkte für Österreich in dieser Spielzeit holte Serienmeister Salzburg auch dank des Einzugs ins Achtelfinale der Champions League. Die Mozarstädter erspielten 17.000 Punkte und liegen in der europäischen UEFA-Klubwertung auf dem 21. Platz. Zum Vergleich: Die meisten Zähler in dieser Saison holte der FC Liverpool mit 33.000 Punkten.

Auf Platz 21 müssen sich die Salzburger aber keinesfalls verstecken: Mit Inter Mailand, Eintracht Frankfurt, Napoli, Benfica oder Leverkusen liegen einige Topvereine noch hinter den Salzburgern.

Auch der LASK sammelte für die Fünfjahreswertung in dieser Saison reichlich Punkte und bescherte Österreich dank einer starken Conferenence-League-Saison inklusive Einzug ins Achtelfinale 15.000 Punkte. Im Gesamtranking halten die Linzer aktuell auf Rang 47.

Bundesliga-Trio enttäuschte international

Hinter Salzburg und dem LASK klaffte in Europa jedoch eine große Lücke. Rapid Wien feierte in der Europa League lediglich zwei Siege gegen Genk und Dinamo Zagreb. Durch Platz drei in der Gruppe durften die Hütteldorfer zumindest in der Conference League weitermachen, wo die Grün-Weißen trotz einen Hinspielsieges das Aus gegen Vitesse Arnheim ereilte. 4.000 Punkte in dieser Saison und Platz 96 im UEFA-Klubranking stehen somit für Rapid zu Buche.

Ebenfalls nicht mit Ruhm bekleckerte sich Sturm Graz in der Europa League. In einer schweren Gruppe mit Monaco, Real Sociedad und PSV Eindhoven holte die Ilzer-Elf zwei Remis und damit 3.000 Zähler. Im UEFA-Fünfjahresranking äußert sich das in Platz 151.

Einen Platz dahinter auf Rang 152 wartet mit Austria Wien auch schon der fünfte Vertreter. Die Veilchen stiegen vergangene Saison in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League ein. Gegen den isländischen Klub Breidablik kam nach einer Niederlage und einem Remis aber das schnelle Aus. Dadurch steuerte die Austria 1.500 Punkte für Österreich bei.

Österreichs Vertreter im Überblick

Bild: Imago