UEFA sagt U19-EM-Endrunde endgültig ab

Europas Fußball-Verband UEFA hat die Eliterunde und Endrunde der U19-Nationalmannschaften der Burschen aufgrund der Corona-Pandemie am Dienstag endgültig abgesagt. Das Turnier hätte eigentlich im Juli in Nordirland stattfinden sollen. Österreichs Team wäre im Frühjahr in der Eliterunde um die Teilnahme auf Deutschland, Wales und Serbien getroffen.

Das UEFA-Exekutivkomitee beschloss, die Startplätze für die U20-WM im kommenden Jahr an die fünf im Koeffizientenranking bestplatzierten Teams in Europa zu vergeben. Das sind England, Frankreich, Italien, die Niederlande und Portugal.

(APA)

Beitragsbild: GEPA