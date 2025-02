UEFA sperrt umstrittenen englischen Referee Coote

Der wegen der Beleidigung von Jürgen Klopp bekannte englische Schiedsrichter David Coote ist bis Ende Juni 2026 für alle UEFA-Schiedsrichtertätigkeiten gesperrt worden. Das teilte die Europäische Fußball-Union am Freitag mit. Im vergangenen Dezember hatte sich die englische Schiedsrichter-Organisation von Coote getrennt. Hintergrund war unter anderem ein Video, in dem er sich verächtlich über Klopp geäußert haben soll. Dafür hatte sich Coote jüngst erneut entschuldigt.

Darüber hinaus wurde ein weiterer Clip öffentlich, in dem Coote zu sehen sein soll, wie er Anfang Juli 2024 während der Fußball-EM in Deutschland in einem UEFA-Hotel Kokain konsumiert. Die UEFA leitete daraufhin eine Untersuchung ein, die nun in der Sperre resultierte. In einer Erklärung hieß es, Coote habe gegen grundlegende Regeln des anständigen Verhaltens verstoßen und „den Fußballsport und insbesondere die UEFA in Verruf gebracht“.

Coote erzählte der Zeitung The Sun, dass er „selten“ Drogen genommen und in seinem Leben „schlechte Entscheidungen im persönlichen Kontext“ getroffen habe. Er habe lange Zeit Probleme gehabt, die mit seiner unterdrückten Homosexualität zu tun gehabt hätten.

(APA) Foto: Imago