UEFA sperrt zwei Europameister

Die UEFA hat die beiden spanischen Fußball-Europameister Alvaro Morata und Rodri nach deren unpassenden Äußerungen im Zuge der Feierlichkeiten für je ein Spiel gesperrt.

Bei der offiziellen Party der spanischen Nationalelf in Madrid hatten die Spieler u.a. „Gibraltar ist spanisch“ skandiert, wobei Rodri als Initiator auftrat. Gibraltar ist seit mehr als drei Jahrhunderten ein Zankapfel zwischen Madrid und London. Das EM-Finale hatten die Spanier 2:1 gegen England gewonnen.

Der Fußball-Verband Gibraltars hatte nach den „extrem provokativen und beleidigenden“ Äußerungen eine offizielle Beschwerde bei der UEFA eingebracht. Die Sperre betrifft das nächste internationale Spiel, für das das Duo spielberechtigt wäre, gab Europas Kontinentalverband am Mittwoch bekannt. Als Grund für die Sanktion führte er eine Verletzung der Grundregeln des Verhaltens, die Nutzung von Sportveranstaltungen für unsportliche Äußerungen und Verunglimpfung des Fußballsports an sich an.

(APA) / Artikelbild: Imago