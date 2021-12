UEFA terminiert die beiden Achtelfinal-Spiele zwischen Salzburg und Bayern

Österreichs Serienmeister Salzburg nimmt es im Achtelfinale der Fußball-Champions-League mit Schwergewicht Bayern München auf.

Nach einer kuriosen Panne musste die Auslosung am Montag am UEFA-Hauptsitz in Nyon wiederholt werden, anstelle des ursprünglichen Gegners Liverpool wurde es schließlich Deutschlands Rekordmeister mit ÖFB-Teamkicker Marcel Sabitzer. Es wird ein Wiedersehen mit den Bayern, denen man in der CL-Gruppenphase 2020 zweimal unterlegen war.

Die erste Partie der Salzburger steigt in Wals-Siezenheim am 16. Februar (21.00 Uhr), das Auswärts-Rückspiel in München geht am 8. März (21.00 Uhr) über die Bühne.

Mit Interesse wird man in Salzburg auch die Pandemie-Lage verfolgen. Ein volles Haus und damit 30.000 Zuschauer wären – falls behördlich erlaubt – garantiert. Reiter wollte aber erst die Lage bis Ende Jänner beobachten, ehe Karten in den Verkauf gehen. „Wir wollen die Verkäufe nicht wieder rückabwickeln müssen. Wir werden uns natürlich dafür einsetzen, so viele Fans wie möglich ins Stadion zu bringen“, sagte der Geschäftsführer. „Dass es innerhalb weniger Stunden ausverkauft sein wird, ist klar.“

