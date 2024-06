Ukraine gewinnt EM-Generalprobe überzeugend

Die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft hat sechs Tage vor ihrem Auftaktspiel bei der EM die Generalprobe bestanden. Das Team von Trainer Serhij Rebrow besiegte in Chisinau Moldau mit 4:0 (2:0).

Roman Jaremtschuk (2.), Wiktor Zyhankow (43.), Artem Dowbyk (49.) und Georgij Sudakow (54.) erzielten die Tore für die Ukrainer, die zuvor der deutschen Mannschaft ein 0:0 abgetrotzt und danach 1:3 in Polen verloren hatten.

Ukraine in Gruppe E gegen Belgien, Rumänien und Slowakei

Die EM beginnt für die Mannschaft um Englandprofi Oleksandr Sintschenko am Montag (15.00 Uhr) in München gegen Rumänien. Weitere Gegner in der Gruppe E sind die Slowakei und Belgien.

