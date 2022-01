Ullmann nicht im Rapid-Trainingslager – Transfer nach Italien steht bevor

Maximilian Ullmann ist am Samstag nicht mit Rapid ins Trainingslager nach Belek gereist. Wie der Vizemeister bekanntgab, blieb der Linksverteidiger in Absprache mit der sportlichen Leitung zumindest vorerst in Wien.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Der Oberösterreicher, dessen Vertrag mit Saisonende ausläuft, führe noch Gespräche über seine kurz- beziehungsweise mittelfristige Zukunft, hieß es. Ullmann gilt als Kandidat für einen Wechsel in die Serie A.

Ein Interessent ist der FC Venezia, der erst am Samstag den österreichischen Linksverteidiger David Schnegg an den Serie-B-Club Crotone abgab.

(APA)/Bild: GEPA