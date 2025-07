„Ultimative Rivalität“: Dragons gegen Vikings um Austrian Bowl

Die Austrian Bowl XL wird am Wochenende in einem Wiener Derby entschieden. Wie schon 2022 und 2023 duellieren sich am Samstag (19.00 Uhr) in St. Pölten die Danube Dragons und die Vienna Vikings um den Titel in der Austrian Football League (AFL).

Das 40. Meisterschaftsfinale verspricht mit Blick auf die jüngsten Begegnungen ein Showdown auf Augenhöhe zu werden. „Es ist die ultimative Rivalität“, betonte Vikings-Headcoach Benjamin Sobotka.

Im Grunddurchgang setzten sich sowohl die Dragons (13:7) als auch die Vikings (17:14) je einmal im direkten Duell durch. Die Dragons führten die Regular Season mit acht Siegen in zehn Spielen an, ließen Titelverteidiger Prague Black Panthers beim 42:7 im Halbfinale keine Chance und hoffen angeführt von Quarterback Alexander Reischl auf den vierten Austrian-Bowl-Triumph (2010, 2022, 2023). Die Vikings, Dritter im Grunddurchgang, wollen mit US-Quarterback Russell Minor-Shaw nach vier verlorenen Austrian Bowls in Serie wieder einen Finalsieg bejubeln.

„Es wird ein Riesenevent und ein großes Spiel“, kündigte Dragons-Headcoach Florian Pos an. Sein Team kenne die Vikings aus der Vergangenheit sehr gut. „Es wird in jedem Fall ein spannender Riesen-Fight. Es wird auch sehr emotional werden – wie es die Fights zwischen den Dragons und Vikings jedes Mal sind.“ Vor der Austrian Bowl findet um 15.00 Uhr die Ladies Bowl XXVI wie im Vorjahr zwischen der SG Raiders/Hammers und den Salzburg Ducks Ladies statt. 2024 setzten sich die Tirolerinnen durch.

(APA) Foto: GEPA